Ccnl Ceramica (artigianato) - La scheda di sintesi

Sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria, chimica e ceramica. Previste novità per: minimi, una tantum, scatti di anzianità, flessibilità dell'orario, banca ore solidale, malattia, aspettativa, prova, preavviso e apprendistato