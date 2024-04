Ccnl Commercio Confcommercio - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Previste novità per: minimi, una tantum, sfera di applicazione, classificazione del personale, contratto a tempo determinato, lavoro agile, congedi per le vittime di violenza di genere, enti bilaterali territoriali, congedo parentale, Fondo EST e cassa assistenza sanitaria quadri