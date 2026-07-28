Novità per i lavoratori inquadrati come quadri nel Ccnl area comunicazione artigianato e Pmi. Il 15 luglio, le organizzazioni datoriali Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani e Claai, insieme alle organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpl-Uil, hanno sottoscritto un verbale integrativo con l’obiettivo di chiarire le modalità di gestione dell’Indennità di funzione prevista dall’articolo 71 del contratto collettivo.

L’intesa nasce per eliminare le difformità applicative che, negli anni...