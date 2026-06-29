Le parti hanno siglato un'intesa integrativa del rinnovo del Ccnl per i Dirigenti del Terziario, disciplinando in modo specifico la formazione, le politiche attive e l'outplacement.

Accordo 15 maggio 2026

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