Ccnl dirigenti cooperative, dal 1° agosto nuova retribuzione conglobata

Retribuzione, una tantum, preavviso e indennità supplementare in caso di licenziamento nell'accordo di rinnovo del Ccnl per Dirigenti di azienda dipendenti da imprese cooperative

Siglato il 12 luglio 2024 l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dirigenti di aziende cooperative da Legacoop e A.G.C.I. e dalla CGIL, CISL e UIL, Coordinamento dei Dirigenti che ha durata 1.1.2024 fino al 31.12.2026, salvo particolari decorrenze previste per singoli istituti.

Per quanto non richiamato dall'accordo, si rinvia a quanto previsto dal Ccnl 22 luglio 2008 così come integrato dal rinnovo del 30 settembre 2013, dall'accordo del 29 ottobre 2015, dall'accordo del 24 settembre 2019 e dall'accordo...