Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi. Previste novità per: minimi, qualifiche, una tantum, malattia, maternità, congedo matrimoniale, trasferte, trasferimento e indennità supplementare, preavviso, previdenza complementare