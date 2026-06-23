Le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione di impianti Unionmeccanica Confapi. Previste novità per: minimi, una tantum, welfare, premio di risultato, straordinari, riduzione di orario, festività, permanenza massima passaggio categoria superiore, malattia, contratto a tempo determinato, somministrazione e assistenza integrativa.

Successivamente, alla luce del valore dell'Indice Ipca comunicato dall'Istat, hanno provveduto a rilasciare un nuovo accordo, calcolando l'adeguamento del valore dei minimi e delle indennità di trasferta e indennità di reperibilità in vigore al 31 maggio 2026.