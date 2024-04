Ccnl Panificatori Confesercenti - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto un accordo su un anticipo a titolo di tranche di aumento sul futuro rinnovo contrattuale da intendersi come incremento della paga base assorbibile con i futuri aumenti nell’ambito del percorso di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari