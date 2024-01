Ccnl servizi postali in appalto: sottoscritto il rinnovo contrattuale

In data 21 dicembre 2023 è stata sottoscritta – da Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uil-Poste – l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto.

Aumento economico

Le parti hanno concordato un aumento del minimo tabellare sul terzo livello pari a euro 90,00, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare con le seguenti decorrenze:

- Euro 30,00 da gennaio 2024

- Euro 30,00 da gennaio ...