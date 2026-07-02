A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° gennaio 2026, dal rinnovo del Ccnl 9 aprile 2026, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.

Accordo 9 aprile 2026

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda

Minimi retributivi, EDR, contingenza, indennità funzione quadro e 4 anni di anzianità;

numero mensilità considerate: 13;

festività retribuite: 4 novembre;

assenteismo: ferie e permessi previsti dal CCNL

b) Retribuzione netta

trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con oltre 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile;

detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2026;

trattenute fiscali: aliquote IRPEF e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2026;

trattenuta addizionale Regionale all’IRPEF: 1,58% (Media delle addizionali previste sul territorio nazionale. Diverse regioni prevedono aliquote, differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori residenti nelle predette regioni la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);

trattenuta addizionale comunale: 0,80%;

detrazioni d’imposta per carichi di famiglia: non considerate;

previdenza integrativa: 1,50%;

N.B. 1 - La legge di bilancio 2025 (art. 1, cc. 4, 5 e 6, L. 207/2024) ha introdotto un nuovo bonus IRPEF e una nuova detrazione:

A) Bonus (cc. 4 e 5) - Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (escluse pensioni), rapportato all’intero anno, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma esente nella misura massima di seguito...