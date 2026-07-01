Indirizzata ai «soggetti titolari delegati» che erogano i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (articolo 4 del Dm 115 del 9 luglio 2024) — i fondi Interprofessionali per la formazione continua, Forma.temp, Unioncamere e Sviluppo Lavoro Italia — la Circolare 7 del ministero del Lavoro, datata 1° luglio 2026, anticipa le specifiche tecnico-amministrative con cui questi soggetti dovranno adeguare i propri sistemi informativi per la costruzione del Sistema informativo...
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