Il Tribunale di Lecce, con sentenza 11 giugno 2026 n. 3766, si è pronunziato su una vicenda avente ad oggetto la cessazione di fatto di un rapporto di lavoro, impugnata da una lavoratrice che – assunta con l’incarico di svolgere le mansioni di barista per cinque mesi (dal 3 dicembre 2024 al 30 aprile 2024) – asseriva di avere iniziato l’attività lavorativa prima ancora della data di decorrenza del contratto di lavoro (precisamente il 16 novembre 2024) e di essere stata licenziata oralmente in data...
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