Un nuovo Accordo quadro tra tutte le parti sociali che integri o sostituisca le precedenti intese, con l’obiettivo di «rafforzare le relazioni industriali, aggiornando il modello contrattuale» e «generalizzando i criteri di rappresentanza, di validazione democratica e partecipata delle piattaforme», per dare «efficacia generale» ai contratti collettivi in tutto il comparto privato.
Lo propone il testo inviato il 17 giugno da Cgil, Cisl e Uil alle associazioni datoriali, che conferma l’impianto dell...