Cig per il caldo anche su segnalazione del responsabile per la sicurezza

Dopo la sottoscrizione del Protocollo quadro nazionale sulle emergenze climatiche tra le parti sociali (si veda il Sole 24 ore del 3 luglio 2025) e in attesa di apprendere le modalità con cui saranno resi operativi i nuovi strumenti in esso contenuti - come, per esempio, il ricorso automatico alla Cigo (sarà interessante conoscerne la pratica attuazione) e l’accesso al trattamento per i lavori agricoli a tempo determinato - l’Inps, con il messaggio 2130/2025 del 3 luglio, fornisce una quadro riepilogativo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi