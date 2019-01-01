Adempimento

L'Accordo di Rinnovo del 30.4.2026 è sottoscritto a integrale copertura e soddisfazione di ogni pretesa economica relativa al triennio 1.1.2022 - 31.12.2024. La nuova classificazione cui all'art. 27 C.C.N.L. decorre dal 1.7.2026. L'inquadramento del personale già in forze al 30.6.2026 è regolato dall'apposito Allegato A. Le restanti modifiche introdotte dall'Accordo di Rinnovo del 30.4.2026 sostituiscono integralmente le disposizioni del C.C.N.L. 1.1.2019 - 31.12.2021, già tacitamente rinnovate, a partire dalla data della firma.

Il nuovo sistema di classificazione introdotto dall'Accordo di Rinnovo del 30.4.2026 decorre dall’1.7.2026. Esso si applica a tutte le assunzioni effettuate a partire da quest'ultima data, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici in forza al 30.6.2026, che saranno reinquadrati nella nuova classificazione secondo la tabella di raccordo di cui all'Allegato A, nel quale sono altresì regolate le modalità di salvaguardia dell'eventuale differenza positiva tra la retribuzione tabellare già acquisita e quella prevista per il nuovo inquadramento. Le Parti si danno in ogni caso atto che le modifiche apportate con l'accordo del 30.4.2026 non costituiscono in alcun modo elementi di interpretazione autentica del sistema di classificazione previsto dall'Accordo di Rinnovo del 28.12.2022.