Codice dei contratti pubblici, l'equo compenso nel decreto correttivo

Le nuove disposizioni sull'equo compenso nel cd. decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici

Nell'iter che ha condotto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 del D.Lgs. n. 209/2024, sono intervenuti di recente il Consiglio di Stato con il suo n. 1463/2024 in data 2 dicembre 2024, l'Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024, il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024 e i pareri resi dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Parere, quello in particolare reso dal Consiglio di Stato, critico su vari istituti coinvolti dal correttivo...