01 luglioPALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 12-01-2024 - Tabelle
Adempimento

Liv.

Par.

Retribuzione dall’1.7.2025

Compenso Co.Co.Co. dall’1.7.2025

Retribuzione all’1.7.2026

Compenso Co.Co.Co. dall’1.7.2026

Retribuzione all’1.11.2026

Quadri

139,5627

2.041,62

14,75

2.083,49

15,05

2.137,11

I

132,956042

1.949,15

14,08

1.989,04

14,37

2.040,11

II

120,996569

1.770,74

12,79

1.807,04

13,06

1.853,52

III

109,064741

1.603,71

11,59

1.636,42

11,82

1.678,32

IV

100

1.476.82

10,67

1.506,82

10,89

1.545,24

V

94,2365549

1.385,15

10,01

1.413,42

10,21

1.449,62

VI

88,8796735

1.310,16

9,47

1.336,82

9,66

1.370,96

 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ