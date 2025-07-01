|
Liv.
|
Par.
|
Retribuzione dall’1.7.2025
|
Compenso Co.Co.Co. dall’1.7.2025
|
Retribuzione all’1.7.2026
|
Compenso Co.Co.Co. dall’1.7.2026
|
Retribuzione all’1.11.2026
|
Quadri
|
139,5627
|
2.041,62
|
14,75
|
2.083,49
|
15,05
|
2.137,11
|
I
|
132,956042
|
1.949,15
|
14,08
|
1.989,04
|
14,37
|
2.040,11
|
II
|
120,996569
|
1.770,74
|
12,79
|
1.807,04
|
13,06
|
1.853,52
|
III
|
109,064741
|
1.603,71
|
11,59
|
1.636,42
|
11,82
|
1.678,32
|
IV
|
100
|
1.476.82
|
10,67
|
1.506,82
|
10,89
|
1.545,24
|
V
|
94,2365549
|
1.385,15
|
10,01
|
1.413,42
|
10,21
|
1.449,62
|
VI
|
88,8796735
|
1.310,16
|
9,47
|
1.336,82
|
9,66
|
1.370,96
01 luglioPALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Riproduzione riservata Ⓒ