Il sopraggiungere di una malattia mentre il lavoratore fruisce delle ferie in un Paese estero intreccia due piani che è essenziale tenere distinti: quello sostanziale, che governa la sorte del periodo feriale, e quello previdenziale, che disciplina la giustificazione dell’assenza e l’indennità di malattia. La loro sovrapposizione è all’origine di gran parte del contenzioso.

Il piano sostanziale: la sospensione delle ferie

Che la malattia sospenda il decorso delle ferie è principio consolidato sin dalla pronuncia della Corte costituzionale 616/1987...