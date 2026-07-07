La disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, a 18 mesi dalla sua applicazione, ha generato risparmi complessivi per oltre 180 milioni, di cui 151 milioni come minori oneri per la finanza pubblica e oltre 30 milioni come risparmio per le imprese che non hanno dovuto pagare il ticket di licenziamento. La stima è stata fatta e resa nota ieri dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, che ha elaborato i dati diffusi dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) sulle nuove norme introdotte...

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