Con l’accordo sottoscritto il 19 maggio 2026, Conflavoro Pmi, Confsal e Fesica hanno rinnovato il Ccnl Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (Codice H02H). Il nuovo testo contrattuale decorre dal 1° giugno 2026 e avrà scadenza il 31 maggio 2029. L’accordo di rinnovo, oltre ad aggiornare i minimi retributivi, interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro introducendo nuovi istituti e rafforzando la flessibilità organizzativa delle imprese.

Aumento dei minimi tabellari in due tranches

Sul piano economico il rinnovo prevede l’aggiornamento...