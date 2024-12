Congedo di paternità obbligatorio, chiarimenti Inps sui termini di prescrizione e decadenza

L'Inps chiarisce i termini di prescrizione e di decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (Testo Unico sulla maternità e paternità)

L'art. 27-bis del T.U. maternità e paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Congedo di paternità obbligatorio) inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 prevede che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astenga dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità...