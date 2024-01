Conguagli contributivi di fine anno 2023, le istruzioni Inps

L’Inps ha diramato le consuete istruzioni indirizzate ai datori di lavoro che devono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno. Oltre a confermare quanto già precisato lo scorso anno, aggiunge le istruzioni per la gestione dell’esenzione dei fringe benefit fissata, per il 2023, in 3.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico, per la determinazione del benefit relativo ai prestiti agevolati e per l’esenzione delle mance erogate dalle strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande