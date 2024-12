Conguaglio fiscale, gli adempimenti del sostituto d'imposta

[1] Si ricorda che uno dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del D.L. n. 3/2020 per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), TUIR, un livello più elevato di tale detrazione potrebbe determinare la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che, in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari.,Al fine di evitare che l'innalzamento della fascia di esenzione dovuto al riconoscimento di una maggiore detrazione nei confronti dei contribuenti con un reddito fino a 15.000 euro potesse ridurre il Trattamento Integrativo del Reddito spettante in conseguenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dello stesso, è stato introdotto un "correttivo" in base al quale, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di no tax area da 8.173 euro a 8.500 euro.