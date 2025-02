Contratti di incarico professionale esenti dall’imposta di bollo

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 40/2025, chiarisce che i contratti di affidamento di incarichi professionali, sottoscritti da enti pubblici con avvocati esterni, sono esenti dall’imposta di bollo. Tale esenzione si applica in base all’articolo 25 della tabella, allegato B, del Dpr 642/1972, che include i contratti di lavoro e d’impiego. L’Agenzia conferma che, anche se il contratto fosse qualificato come appalto di servizi, l’esenzione rimarrebbe valida, in quanto il rapporto...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi