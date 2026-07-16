Il passaggio parlamentare sul Decreto Primo maggio (Dl 62/2026) segnala una novità normativa di non poco conto sebbene ancora non pienamente analizzata dagli addetti ai lavori rispetto ai suoi significativi effetti pratici. Ci riferiamo alla introduzione di una procedura formale per la contrattazione di prossimità (articolo 8 del Dl 138/2011) che consente ad accordi aziendali o territoriali qualificati di derogare, entro precisi limiti, a previsioni di legge e alle relative regolamentazioni contenute...
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