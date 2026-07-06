Prima lettura, in chiave strettamente applicativa, del nuovo art. 7-bis, del D.L. 62/2026, introdotto in sede di conversione dalla L. 112/2026, che interviene sull'art. 8 del D.L. 138/2011, introducendo, per i datori di lavoro fino a quindici dipendenti, l'obbligo di sottoscrivere presso l'Ispettorato territoriale del lavoro le intese aziendali di prossimità che prevedano trattamenti peggiorativi.

In un contesto produttivo segnato da crisi ricorrenti e da una crescente asimmetria di potere nelle microimprese, il contributo propone una lettura sistematica dell'art. 7-bis del D.L. 62/2026, introdotto in sede di conversione dalla L. 112/2026, che ha modificato l'art. 8 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, inserendo tra gli altri i commi 2-ter e 2-quarter, ridefinendo così le condizioni di accesso ai contratti di prossimità con contenuto peggiorativo.

L'analisi qualifica...

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