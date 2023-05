Contratti a termine, torna il «causalone» per un anno di Aldo Bottini

L’intervento del decreto legge Lavoro (nella bozza disponibile oggi) sulla disciplina del contratto a termine lascia intatti i limiti quantitativi (20% dell’organico) e di durata (24 mesi) in vigore e rivede invece drasticamente il sistema delle causali (re)introdotto dal decreto Dignità. Quella della necessità di una giustificazione per l’apposizione di un termine al contratto di lavoro è una storia lunga e tormentata, iniziata con la legge 230/1962 che, per prima, ha introdotto le causali di ricorso...