La nuova disciplina sul salario giusto non si limita a stabilire quale retribuzione debba essere riconosciuta ai lavoratori. Prima ancora, impone di individuare il contratto collettivo nazionale che costituisce il parametro di riferimento. È un’operazione tutt’altro che formale, dalla quale dipende l’intera verifica di conformità all’articolo 36 della Costituzione.La legge 112/2026 costruisce questo accertamento attraverso due passaggi successivi:il primo consiste nell’individuare il contratto collettivo...
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