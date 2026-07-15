La possibilità di stipulare accordi di prossimità, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, è riservata alle sole associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Di conseguenza, la stipula di tali accordi, con soggetti il cui requisito di rappresentatività comparativa risulti non accertato o inesistente, integra un’illegittima forma di sostegno a un’organizzazione sindacale, vietata dall’articolo 14 dello Statuto dei lavoratori, idonea ad alterare i rapporti...
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