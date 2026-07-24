L'INPS ha fornito le proprie istruzioni in merito alle recenti disposizioni d'urgenza che hanno introdotto misure derogatorie in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) conseguenti all'emergenza climatica.

Come ormai ogni anno, la questione climatica dovuta al caldo eccessivo assume una portata centrale nella gestione del lavoro per i correlati riflessi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (si veda, di recente, la nota n. 5484 del 6 luglio 2026 con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia). E' proprio per favorire, ove necessario, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa che, come avvenuto negli anni scorsi, il Governo ha licenziato il D.L. 26 giugno ...

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