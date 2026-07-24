L'INPS ha fornito le proprie istruzioni in merito alle recenti disposizioni d'urgenza che hanno introdotto misure derogatorie in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) conseguenti all'emergenza climatica.

D.L. 26 giugno 2026, n. 107, art. 6 Inps - Messaggio 20 luglio 2026, n. 2418

Come ormai ogni anno, la questione climatica dovuta al caldo eccessivo assume una portata centrale nella gestione del lavoro per i correlati riflessi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (si veda, di recente, la nota n. 5484 del 6 luglio 2026 con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia). E' proprio per favorire, ove necessario, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa che, come avvenuto negli anni scorsi, il Governo ha licenziato il D.L. 26 giugno ...

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