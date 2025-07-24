Adempimento

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal mese di settembre e fino al 15 novembre degli anni 2026-2027-2028, comunicano che in occasione del rinnovo del C.C.N.L. firmato dapprima in data 24.7.2025 e poi concluso il 4.6.2026, i sindacati stipulanti Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di dicembre dei predetti anni. Le aziende distribuiscono insieme alle buste paga del mese di settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'apposito modulo di seguito riportato che consente al lavoratore di accettare - anche attraverso la non riconsegna del modulo - o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.