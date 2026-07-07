La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa di una dipendente, la quale, in particolare, aveva omesso di comunicare al datore di lavoro che il proprio figlio era stato parte del consiglio di amministrazione di una società fornitrice del datore di lavoro stesso.
Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito di un’indagine interna, disposta successivamente all’acquisizione di elementi idonei a far ritenere sussistente un possibile conflitto di interessi, con violazione dell...