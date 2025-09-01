Cooperative sociali, da settembre aumenta l’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione
Con i cedolini paga di prossima elaborazione riferiti alla mensilità di settembre 2025 deve essere adeguato, per i lavoratori cui viene applicato il c.c.n.l. delle Cooperative Sociali, l’importo dell’Elemento Temporaneo Aggiuntivo della Retribuzione.
Lo prevede il rinnovo contrattuale sottoscritto l’anno scorso.
In particolare, tale istituto è previsto per le seguenti figure inquadrate al profilo D1:
- educatori dei servizi educativi per l’infanzia così come specificati dal Decreto Ministeriale 378 ...