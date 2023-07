«Così con Sviluppo Lavoro Italia sbloccheremo le politiche attive» di Claudio Tucci









A settembre arriva “Sviluppo Lavoro Italia”, l’agenzia tecnica del ministero del Lavoro, che prenderà il posto di Anpal Servizi, chiamata a far decollare, stavolta si spera davvero, le politiche attive del lavoro in Italia, dopo gli insuccessi del passato. L’ha previsto il decreto legge 75 del 2023, e l’obiettivo, come ci racconta in anteprima il presidente di Anpal Servizi, Massimo Temussi, è piuttosto ambizioso: «Intendiamo superare ritardi e criticità, e soprattutto accorciare la distanza tra ...