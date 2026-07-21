L'indice Istat per il mese di giugno 2026 utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro è 102,8
Pubblichiamo gli indici Istat a decorrere dal 2013 da utilizzare per la rivalutazione dei crediti di lavoro.
L’indice Istat per il mese di giugno 2026 utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro è 102,8
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Pubblichiamo gli indici Istat a decorrere dal 2013 da utilizzare per la rivalutazione dei crediti di lavoro.