L'indice Istat per il mese di giugno 2026 utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro è 102,8

Pubblichiamo gli indici Istat a decorrere dal 2013 da utilizzare per la rivalutazione dei crediti di lavoro.

INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2013

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