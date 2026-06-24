A fronte dell’ondata di calore in atto, il decreto legge Infrastrutture-Pnrr approvato dal Governo il 22 giugno e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce anche per quest’anno delle condizioni speciali di accesso agli ammortizzatori sociali per alcuni settori lavorativi a fronte di sospensioni o riduzioni dell’attività anche a causa delle ondate di calore, ma tra luglio e dicembre (quindi con esclusione di queste giornate roventi).
Si tratta dei comparti edile e affini, dell’attività...