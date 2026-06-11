Con la circolare 27 del 9 giugno 2026 l’Inail ha illustrato gli effetti della rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione, agricoltura e per i medici esposti a radiazioni ionizzanti. L’aggiornamento trova fondamento nell’articolo 11 del Dlgs 38/2000 e segue l’approvazione dei decreti ministeriali dell’11 maggio 2026 allegati alla circolare.

Nel merito, l’Istituto conferma che per il 2026 non si è verificata...