Con la circolare 26 del 9 giugno 2026 l’Inail ha fornito le istruzioni applicative relative alla rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità, dando attuazione al decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11 maggio 2026, n. 56. L’intervento conferma il meccanismo di adeguamento automatico previsto dalle disposizioni vigenti e determina, con decorrenza dal 1° luglio 2026, il nuovo importo mensile della prestazione in euro 312,55.

L’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità costituisce...