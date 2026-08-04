Mentre i contribuenti stanno ricevendo dall’agenzia delle Entrate gli avvisi di riliquidazione dei Tfr incassati negli anni passati, il legislatore ha abrogato dal 1° gennaio 2027 la clausola di salvaguardia della tassazione istituita dalla legge Finanziaria per il 2007.

A prevederlo è il nuovo Tuir e in particolare l’articolo 376 del Dlgs 117/2026 che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006 con cui fu introdotta la possibilità di continuare ad applicare aliquote e...