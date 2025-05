La domanda In base all’articolo 38, comma 1, lett.d), n. 1 del Dl 98/2011 è sistematico che qualsiasi pensione liquidata parzialmente e per cui entro tre anni non si richieda il ricalcolo si perde il diritto della riliquidazione? Ci sono eccezioni ? L’Inps sta applicando questa linea ?

In base alla norma citata del 2011 (Dl 98/11), l’Inps ha recepito l’indirizzo del Ministero del lavoro con il messaggio 220 del 4 gennaio 2013 (par. 3) secondo cui le quote dei ratei di pensione derivanti da ricostituzione si prescrivono in 5 anni. Parziali eccezioni sono previste dalla medesima fonte di prassi al par. 2.2 per le quote maturate entro il 6.7.2011.