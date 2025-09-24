Adempimento

Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31.3.2026.

Fermo tutto quanto precede, resta inteso che alle prestazioni lavorative rese dalle lavoratrici/lavoratori fino al 31.7.2026 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. 23.11.2023.

Le Parti si danno inoltre atto che, in attesa di quanto verrà definito tra le stesse, prosegue l'operatività del F.O.C. con le modalità di funzionamento e di finanziamento in essere al 31.3.2026.

Le Parti, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del C.C.N.L. 23.11.2023, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 31.7.2026 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31.3.2026 ad ogni conseguente effetto - anche di cui al Verbale d'Accordo del 24.9.2025 - con la conseguente "mera" sospensione, fino al 31.7.2026, dei termini al 31.3.2026 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1.4.2026 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all'esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31.3.2026, ivi incluso quanto previsto dall'art. 6, comma 4, C.C.N.L. 23.11.2023, come integrato dal Verbale di Accordo 24.9.2025.