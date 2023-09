Decreto flussi, entro fine anno click day per 136mila lavoratori di Manuela Perrone









Dopo l’autorizzazione estiva all’ingresso in Italia di altre 40mila persone per rafforzare la manodopera stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a integrazione degli 82.705 già accolti con il click day del 27 marzo, sta per decollare la “nuova” programmazione triennale 2023-2025 dei flussi di lavoratori stranieri disegnata con lo schema di Dpcm varato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 6 luglio scorso, in attuazione del decreto legge Cutro.

Rafforzare i canali legali...