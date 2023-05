Decreto lavoro, tutele Inail estese per 10 milioni tra studenti e docenti di Claudio Tucci









Tutela Inail estesa per 10 milioni tra studenti e docenti. Dopo l’assenza (della misura) nel testo esaminato dal governo il 1° maggio, la novità è entrata nel Dl Lavoro atteso in Gazzetta ufficiale. L’ampliamento della tutela assicurativa di studenti e insegnanti vale per ora solo per il prossimo anno scolastico, il 2023/24, e prevede oneri pari a circa 29 milioni di euro.

Per gli studenti la copertura scatta per tutti gli «eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche...