Decreto PNNR, per l’applicazione di benefici normativi e contributivi nuove regole da marzo 2024

Il decreto legge riguardante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR contiene anche importanti novità in materia di violazioni che escludono l’applicazione, in capo al datore di lavoro, dei benefici normativi e contributivi



L’art. 29, c. 1, del D.L. 19/2024 interviene sulla normativa (art. 1, c. 1175, della L. 296/2006) in materia di regolarità contributiva ai fini dell’applicazione dei benefici normativi e contributivi.

Ne consegue che dal 2.3.2024 (si ritiene che le novità si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto), i datori di lavoro per poter considerare corretta l’applicazione delle disposizioni, che regolano nei loro confronti, benefici normativi e contributivi devono ottenere non solo il documento...