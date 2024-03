Decreto PNNR, il nuovo quadro sanzionatorio del lavoro irregolare

Dal 2 marzo 2024 l’impiego di lavoratori in nero costerà ancora più caro; con il decreto legge 19 del 2 marzo 2022 cambia infatti il quadro sanzionatorio applicabile in caso di accertamento di lavoro sommerso, ovvero, in caso di impiego di lavoratori in assenza della comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV presso i competenti servizi del lavoro.