Decreto PNNR, al via la patente a punti nei cantieri temporanei o mobili

Tra le novità del decreto PNRR l’introduzione di una “patente a punti” per contrastare il lavoro sommerso e vigilare in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



La recrudescenza, specie negli ultimi tempi, di infortuni sul lavoro con esito talvolta mortale e l’ormai evidente disapplicazione - in taluni contesti - della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha spinto l’esecutivo, ancora una volta, a intervenire con fermezza sull’argomento. Adesso lo fa attraverso il D.L. 19 del 2 marzo 2024 (cd. Decreto PNRR). L’art. 29, in particolare, interviene sulla materia con una serie di provvedimenti, tra gli altri il ritorno alle sanzioni...