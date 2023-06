Definiti i minimali Inail 2023 per il calcolo dei premi di Matteo Cremonesi

Link utili Inail, circolare 21/2023 Circolare

L'Inail ha pubblicato la circolare 21/2023, con cui ha fornito le istruzioni riferite ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dell'anno in corso.

Il premio dovuto deve essere calcolato moltiplicando il tasso comunicato dall'Istituto con riferimento a ogni posizione assicurativa per l'ammontare della retribuzione imponibile. La retribuzione da utilizzare per il calcolo potrà essere, a seconda dei casi, quella effettiva, quella convenzionale o, ...