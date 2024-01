Delega Fiscale: attuato il primo modulo

Il Governo, con il D.Lgs. 216 del 30 dicembre 2023 (G.U. 303/2023) ha attuato, in applicazione della legge delega per la riforma fiscale – L. 111/2023 -, il primo modulo di riforma dell’IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Di seguito si riportano le novità che interesseranno nell’anno 2024.

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1)

L’art. 1 del provvedimento in esame si occupa di aliquote per scaglioni di reddito, detrazioni e trattamento integrativo, in particolare le seguenti.

a) Aliquote per scaglioni di reddito (comma 1...