L'Agenzia delle Entrate scioglie nove nodi applicativi sulla tassazione agevolata degli incrementi contrattuali e delle maggiorazioni per notturno, festivo e turni. Dall'indennità di cassa alla maggiorazione domenicale, dallo straordinario festivo al superminimo assorbibile: le risposte che mancavano.

A quattro mesi dalla circolare 2/E del 24 febbraio 2026, con la quale aveva fornito le prime indicazioni operative sulle imposte sostitutive del 5% e del 15% introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), l'Agenzia delle Entrate torna sul tema con la circolare 3/E del 24 giugno 2026, emanata dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nella forma della risposta a quesiti.

Il documento affronta nove fattispecie specifiche e due profili trasversali, colmando alcune...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ