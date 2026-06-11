In caso di cessazione del rapporto di lavoro per detenuti ammessi al lavoro esterno, i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens devono valorizzare, all'interno dell'elemento < TipoCessazione > di < Cessazione >, i nuovi codici istituiti dall'Inps nella circolare n. 59/2026
Con la Circolare 20 maggio 2026, n. 59 l'Inps interviene sulla disciplina del contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, comunemente definito ticket di licenziamento, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro instaurati con detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.
L'intervento dell'Istituto chiarisce le ipotesi nelle quali il contributo deve ritenersi dovuto ovvero escluso e assume rilievo anche sul piano operativo...